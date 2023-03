El senador de la Alianza Verde, 'Jota Pe' Hernández, ya denunció al funcionario del Congreso de la República que estaría cometiendo algunos delitos dentro del Capitolio Nacional, entre ellos, el robo y el acoso sexual.

Se trata de Jhon Jairo Uribe, uno de los altos funcionarios del Canal del Congreso, quien estaría involucrado en algunos delitos contra sus trabajadores. La denuncia del senador incluye a tres víctimas que dicen, fueron acosadas e incluso drogadas por el funcionario.

Los trabajadores que denunciaron a Uribe aseguran que el funcionario les exigía una parte del sueldo que recibían, que los presionaba y que incluso gastaba hasta $5 millones en la compra de sustancias como el 'tusibi' para drogarlos y accederlos de forma sexual.

Los denunciantes son Camila Sanclemente, Daniel Sepúlveda y una víctima más que decidió mantener su nombre bajo reserva debido a la gravedad de la denuncia en contra de Uribe.

Sanclemente es una de las denunciantes más conocidas debido a que fue durante un largo periodo una de las presentadoras del canal, transmitiendo en directo las plenarias del Congreso de la República.

"Esta persona llega un día y me pide que le presente la carta de renuncia porque así como él me trajo aquí, me pide que me vaya", denunció la presentadora, asegurando que el hombre le confirmó que si ella se quedaba, iba a ser "un tormento para él".

Según la denunciante, Jhon Jairo Uribe le confirmó que su salida no se dio por fallas en su trabajo o porque no haya cumplido sus obligaciones, sino que, le habría confesado que no quería tenerla más en el equipo de trabajo.

"Yo te traje, yo mismo te pido que te vayas", le habría dicho el hombre mientras que la abogada le pidió que la dejara terminar con el contrato debido a que aún le hacía falta tiempo para ser culminado.

Adicionalmente confesó que la carta de renuncia la presentó por presiones de Uribe.

Denuncia por 'mordida'

Daniel Sepúlveda, quien dice haber trabajado desde hace varios años con Jhon Jairo Uribe, es otro de los denunciantes en contra del funcionario del Canal del Congreso.

"Llevo trabajando muchos años con Uribe desde el Partido de la U y siempre me ha acosado. En todos los trabajos que he ejercido si no cedo a lo que él quiere, me saca del trabajo", puntualizó el joven denunciante, quien afirmó que la situación económica lo obliga a seguir trabajando con el funcionario del Congreso.

Pero su denuncia no queda ahí. Sepúlveda confesó que Jhon Jairo Uribe lo obligaba a darle una parte de su salario. "A mí me despidieron los primeros días de febrero por no devolverle el dinero. Él habló conmigo y me dijo, 'usted va a entrar a trabajar conmigo, pero de ese dinero, tanto hay que devolverlo para yo suplir otros gastos'", denunció.

Ese dinero, según Daniel, era cobrado por la misma hija del funcionario, Valeria Uribe, quien les escribiría a sus celulares tan pronto recibían el pago, para hacer el cobro de lo que en política se conoce como una 'mordida' del sueldo.

Su salida del Canal de Congreso se dio, según dice, porque el último mes de contrato se negó a devolverle a Uribe y a su hija la parte del dinero qué le exigió. "Me sacó casi a empujones".

En medio de su testimonio, Daniel Sepúlveda profundizó en las acciones de acoso sexual que Jhon Uribe al parecer le hacía. "Decía que estábamos cortos de viáticos y en los viajes sacaba una cama doble para que durmiéramos los dos en una misma cama".

El hoy extrabajador del Congreso también denunció que Uribe trataba de drogarlos para poder abusarlos, dijo que llevaba drogas para poder acceder a ellos. "Él droga la gente para poderlos acceder", dijo una fuente anónima. ​​​

Denuncia anónima

Los testimonios que el senador 'Jota Pe' Hernández reveló, incluye el de una fuente anónima que pidió no revelar su nombre por razones de seguridad.

"Esto lo viene haciendo desde que hizo parte de la U, la campaña de Roy Barreras. Ahora viene con una modalidad de contrato en la que pide una parte del sueldo y entre los dos nos dividimos la seguridad social", dijo el testimonio de la persona anónima.

Este testimonio señaló que Jhon Uribe también lo acosó sexualmente mientras trabajaba con él en el Canal del Congreso. Dijo que el funcionario, que aún no se ha pronunciado tras las denuncias, los drogaba para poder acceder a ellos.

Según el testimonio, el funcionario utiliza el 'tusibi' para poder generarles un estado de tranquilidad y así poder acceder a ellos. Además, reveló que el hombre presuntamente compra por "cantidad" esa sustancia que, en el mercado es "carísima", para poder lograr su misión.