La historia de cómo llegó Laura Sarabia a ser una de las personas con más poder en el Gobierno

El jefe del polígrafo, el coronel Óscar Dávila, se suicidó, según el dictamen de Medicina Legal, días después en un hecho extraño frente a su apartamento en Ciudad Salitre, en Bogotá. El caso por el polígrafo a la exniñera y las interceptaciones todavía sigue en investigación.

Luego de una semana de reuniones en las que por un día, no se supo el paradero del presidente, Sarabia, Benedetti y el mandatario se reunieron una noche sin esquemas de seguridad. Esa misma semana de inicios de junio, Petro anunció que ambos salían del Gobierno.

Tras eso, la revista publicó solo días después los audios de casi cuarenta minutos en los que se escuchaba al entonces embajador en Venezuela insultar con todo tipo de palabras de alto calibre a su exsubordinada.

“Es que quieren que diga quién puso la hp plata, con lo que pasó ayer no me da miedo Laura. Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político, y si lo quieres tomar como una amenaza, tómalo como una amenaza (...) Tú no vales verga, nos jodemos todos, se caen las torres gemelas. Ni Petro trabajó más que yo en esa hp campaña (...) No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo hp. A ti y al presidente, si tú quieres que te amenace yo salgo y cuento todo lo que sé, que sé bastante para acabar con el mundo; con el de ustedes y con el mío”, decía Benedetti.