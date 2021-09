Cabello aseguró que los retrasos en la capital de Putumayo son preocupantes: “Quedo no solo molesta, sino preocupada porque lo que he visto en Mocoa, es un retraso absoluto en las obras de reconstrucción. Después de cuatro años de ocurrido el desastre, seguiremos actuando y encima para que las obras avancen”.

En la visita se instalaron mesas de trabajo con representantes del comité de impulso del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, de la Mesa Departamental y municipal de Víctimas y de los Consejos Territoriales de Paz, entre otros.

Además, tras su recorrido por tres puntos en donde se adelantan obras de reconstrucción luego de la avalancha del 2017, la jefa del Ministerio Público indicó que “si uno no planea bien una obra, si no la tiene bien organizada, que es uno de los principios básicos de contratación, no se avanza. Aquí veo yo una falta de planeación impresionante”, dijo la jefe del ministerio público.

Además, agregó que “la parte disciplinaria tiene que estar muy atenta, hay que cumplirle a la ciudadanía”.

En el diálogo que sostuvo con ciudadanos, veedores y funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la procuradora aseguró que “he querido personalmente revisar la situación, porque hay que ver qué hacemos; hay que tomar medidas, fuertes, rápidas y eficientes, porque de todos modos lo que me están diciendo los veedores y hemos revisado a nivel de prevención; es que esto va mal, porque va muy atrasado y no podemos permitir que esto ocurra”.

Sobre las Mesas de trabajo con lideresas y líderes de comunidades regionales, la procuradora aseguró que se va a continuar dando impulso del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

Por instrucción de la Procuradora, las Delegadas de Paz, Entidades Territoriales, Asuntos Étnicos y la Regional Putumayo realizarán seguimiento a los compromisos adquiridos en cuanto al cumplimiento de las políticas públicas de la región y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, afros y defensores de DDHH, entre otros.

En el cierre de su visita, Cabello sostuvo un encuentro con los jóvenes para vincularlos a los planes de la Procuraduría para ellos, como la Comisión Electoral de Juventudes.