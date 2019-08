Atlético Bucaramanga perdió ayer en su visita a Alianza Petrolera por 1-0 y no sólo comienza a complicarse seriamente en la Liga Águila II-2019, sino en el tema del descenso, en el que ya está a 10 puntos de esa ‘zona roja’.

Ayer en el estadio Daniel Villa Zapata del Puerto Petrolero, el conjunto de Hernán Torres tuvo el balón, lo manejó, lo usó, pero no supo qué hacer con él, pues careció de poder ofensivo y terminó perdiendo un partido para el que tuvo más de 90 minutos para por lo menos sacar el empate.

Alianza Petrolera, que se encontró con un gol a los tres minutos de haber iniciado el juego, gracias a una pena máxima cometida por Camilo Mancilla al minuto del pitazo inicial, supo manejar el partido y terminó ganando los tres puntos que le sacan de manera provisional del descenso directo.

Tras el gol, obra de John Erick Correa, el equipo de César Torres manejó los tiempos del partido, aprovechándose además de que el ‘Leopardo’ estaba aún ‘mareado’ por el tanto en contra, haciendo presagiar que podría aumentar el marcador a su favor.

Pero el Atlético, gracias a su mejor jugador en el campo, Sherman Cárdenas, reaccionó después del minuto 15, y se hizo al uso del esférico y generó un par de ataques que no fructificaron.

Y no fructificaron porque la férrea defensa de Alianza no permitió al chileno Jean Paul Pineda y a Roger Lemus hacer daño, además, los dos delanteros del ‘Leopardo’ no tuvieron la movilidad necesaria para contrarrestar el trabajo de sus marcadores.

Además, Bucaramanga trataba de inquietar por arriba, error craso, pues los defensas de la ‘Máquina Amarilla’ eran mucho más espigados que los ágiles del cuadro ‘búcaro’.

Más de lo mismo

Para la segunda parte, la película fue calcada a la de la primera parte, un Bucaramanga con la posesión del balón, con un Cárdenas buscando espacios y filtrando balones para unos delanteros ineficientes e inoperantes que nunca pudieron superar a sus marcadores.

El ingreso de Yuber Asprilla, Johan Caballero y Juan Felipe Torres, cambios con los que Hernán Torres trató de abrir la cancha, fueron buenos, especialmente los dos primeros, pero se siguió careciendo de finalización y eso resultó determinante para sufrir una nueva derrota, la tercera en seis fechas de la Liga.

Claro que cabe decir que la complementaria fue intensa, dinámica, pero con pocas opciones de gol. Y una de las más claras fue de Asprilla, quien tuvo un balón frente al arco, pero al que no llegó a tiempo para empujarla y anotar el empate.

Alianza Petrolera terminó ganando gracias a que supo aguantar el resultado, cerró bien las líneas y se vio corto entre defensas y volantes, para evitar que el rival tuviera por dónde llegar a la portería del guatemalteco Jerez.

Mientras que Atlético Bucaramanga intentó darle la vuelta al marcador a través del juego interno, pero le costó penetrar y generar opciones claras de gol, pues la creatividad de Cárdenas no bastó para llevar al ‘Leopardo’ a un mejor resultado, pues como dice el adagio popular: “Una golondrina no hace verano”.

Ahora le toca a Hernán Torres trabajar rápidamente para rearmar el equipo, buscar los cambios nominales necesarios y los cambios tácticos para afrontar el próximo miércoles al Deportes Tolima en el estadio Alfonso López.

Sin duda, necesita urgentemente una victoria para retomar el buen camino y comenzar a salir de la parte baja de la tabla, meterse en la pelea por un cupo entre los ochos mejores del rentado nacional y de paso, alejarse lo máximo posible del tema del descenso y evitar sorpresas desagradables al final de la presente temporada.