Juan Alberto Londoño Martínez, viceministro de Hacienda y Crédito Público, durante entrevista con La FM habló sobre la reforma tributaria que tiene como fin mantener el grado de inversión del país, sin embargo será algo que le costará a los contribuyentes

"No podemos seguir endeudándonos si no tenemos capacidad de pago. La tasa del IVA no va a subir, habrán más productos gravados", expresó el viceministro y añadió "intentaremos hacer la devolución de IVA a la mayor cantidad de gente".

Londoño también afirmó que la reforma tributaria "nos va a ayudar a tener un mayor crecimiento, porque las personas no van a pagar este año, pero el gasto público si se pagará en el segundo semestre".

Sobre las quejas de los oyentes de La FM sobre aumentar el pago de impuestos, el funcionario explicó que es posible hacer un esfuerzo más grande para pagar los impuestos, pues esto ayudará a contribuir con la reactivación económica.

Cabe mencionar que, según lo informó Bloomberg, el proyecto de ley fiscal que presentaría el Gobierno ante el Congreso de la República en el primer semestre de 2021, tendría como objetivo aumentar los ingresos en al menos 1,5% del PIB al año.