Las tensiones entre Estados Unidos e Irán aumentaron luego de que dos bases aéreas irakíes que albergaban tropas del país norteamericano fueran atacadas con misiles provenientes de Irán.

Ante el hecho la economía mundial se vería afectada en la variación de los precios del crudo y de la moneda estadounidense.

Ante todos los factores macroeconómicos cambiantes, la economía nacional igualmente podría verse afectada.

Ismael Estrada Caña, economista con maestría en Economía y Desarrollo y docente de la Unab, aseguró que dichos efectos se darían de forma indirecta y en varios sentidos.

Petróleo

Debido a que Irán es una potencia en producción de petróleo, de seguir el conflicto es muy probable que disminuya la producción de crudo, lo que incrementaría el valor del ‘oro negro’ en los mercados internacionales.

“La mayor captación de recursos en Colombia provienen de petróleo crudo. Entonces el hecho de que Irán disminuya su producción, sería atractivo para nuestro país incrementar la producción de este”, aseguró el docente.

Sin embargo, explica, que esto no sería tan bueno para el país, ya que aceleraría la extracción del crudo de la manera no convencional conocida como fracking, lo que generaría una tensión social y política interna que afectaría considerablemente la economía nacional.

Precio de la gasolina

Otro factor interno que se vería afectado de continuar los ataques entre ambos países sería el precio de la gasolina.

“En el mercado interno de los derivados del petróleo como lo es la gasolina, el comportamiento es muy extraño. Cuando los precios internacionales del petróleo suben, el precio de la gasolina sube. Pero cuando el precio baja, la gasolina igualmente sube para compensar el ingreso del país.

“Si continúa subiendo el precio del petróleo, los precios internos de la gasolina y el Acpm puede incrementarse en algún porcentaje. Lo que afectaría el bolsillo de cada colombiano y el valor de la inflación”, aseguró Estrada Caña.

Fuga de los capitales

De acuerdo con el docente, la inversión extranjera se vería afectada de igual forma.

“Estados Unidos es uno de los principales aliados económicos de Colombia. Lo que puede suceder es que ante la tensión los inversionistas quieran guardar su dinero. Estos dineros irían a lugares más seguros los cuales no son países emergentes como lo es el nuestro”, dijo.

De acuerdo con el docente, esto afectaría en la generación de empleo.

Menos ayuda de Estados Unidos

Otra manera de verse afectado el país, según Ismael, es por el tema de las ayudas económicas que recibe Colombia por parte de Estados Unidos. Por ejemplo en recursos para el posconflicto y para la sustitución de cultivos.

“Algunas ayudas que recibe el país como las estipuladas en el Plan Colombia no se verían afectadas porque esos dineros ya están comprometidos desde años anteriores. Sin embargo, los recursos que no están comprometidos probablemente ya no nos llegarán”, dijo Estrada Caña.

“Estados Unidos quitaría las ayudas para el posconflicto. Un país con tensiones de guerra dejaría de dar esas donaciones porque necesitan recursos para invertirle a su armamento y demás. Recortarían sus gastos”, añadió.

Guerra comercial entre China y Usa

Según el experto, al ser China un país cliente de Irán, lo más probable es que la guerra comercial que sostiene con Estados Unidos continúe, lo que beneficiaría a los exportadores colombianos.