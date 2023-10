$!Por qué es clave atender los problemas mentales y acompañar a quienes los padecen

Aún hoy, más de dos años y medio después de uno de los capítulos que marcó la historia de la civilización moderna en torno a la salud; las economías más fuertes no se han recuperado; el desarrollo industrial no se estabiliza, y el efecto sobre los sistemas sanitarios ha sido arrollador.

Una enfermedad tratable, pero desatendida

Marcela Ortiz Rudas ha vivido en carne propia dentro de su núcleo familiar, cómo es enfrentar desafíos de salud mental. Dos hermanas diagnosticadas con trastorno bipolar la llevaron a actuar para cerrar brechas en atención sanitaria de la mano de especialistas. Estos retos afectan, no solo a la persona diagnosticada, sino a toda su familia declara. Así nació la fundación “Necesito alguien que me escuche”, pues la gente teme hablar con alguien que no está en buenas condiciones de salud mental, señala.

“Por ello, en nuestro programa insistimos en que el tema no puede ser visto ni tratado como un tabú, es parte fundamental de la salud integral de los seres humanos y requiere de un tratamiento formal y multidisciplinario de atención y acompañamiento, no solo individual, sino familiar, en muchos de los casos”, asegura.