“Rogué para que me dejaran presentar mi primer lanzamiento, como él también es músico yo pedí que lo dejaran presentar pero no lo dejaron, entonces lo noté un poco molesto. Conocí personas que me iban a apoyar en mi parte musical y ya al salir le pedí el favor que pidiera un carro porque mi celular se me había apagado, entonces él me dijo que tranquila que él me lo pedía”, relató ayer Alisson.

Villalba cuenta que le dijo en ese momento a Méndez Guzmán que no tenía mucho dinero y que si le podía dar lo de la mitad del carro, a lo que él le dijo que sí. En ese momento ella lo notó molesto, pero al preguntarle qué le sucedía este hombre no le quiso decir nada.

“Cuando estábamos dentro del taxi yo le dije que si me daba la mitad del dinero para pagarle al taxista cuando llegáramos, y él me dijo que no me iba a dar nada porque yo había audicionado. Entonces le expliqué que a uno en estas presentaciones nunca le dan dinero y él decía que sí, entonces le dije que se tranquilizara y que me diera la plata para pagarle al taxista, entonces me mandó a comer mierda”, dijo la denunciante.

Se recomienda: El fin del mundo será en 2060, según los cálculos de Isaac Newton

En el momento que el hombre empezó a responder de manera agresiva, ella asegura que le pidió que no la tratara mal y este lo que hizo fue lanzarle la maleta y la golpeó.

“Yo le devolví el golpe con mi mano derecha como en modo de defensa, entonces él se me abalanzó encima y él es una persona grande y empezó a golpearme en la cara dentro del taxi, yo le dije al taxista que por favor parara y me dejara en un CAI porque me sentía mareada y sentía la cara muy caliente”, agregó Alisson.

El conductor, al verla sangrando, se dirigió al CAI del mismo sector del barrio El Perdomo y cuando se detuvo en el lugar, el agresor se bajó corriendo y en ese momento la joven empezó a gritar para que lo cogieran.