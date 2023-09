La revista Rolling Stone Colombia, bajo la investigación y elección del periodista y editor Ricardo Duán, quien realizó un listado de los ‘50 grandes álbumes colombianos del siglo XXI’. Dentro de la selección solo se destacan los géneros del el pop, rock, rock gitano, punk, hard core, death metal, rap, salsa, indie y géneros tradicionales como el bullerengue.

“Esta selección se presenta en orden cronológico y no pretende ser un ranking de nada, pero cae en la tirana antipatía de todos los listados, en el capricho, el azar y las fallas de la memoria. Sin embargo, está repleto de grandes canciones y mejores intenciones. Hay aquí un criterio absolutamente personal que incluye solo un trabajo de cada artista o agrupación, para no hacerlo eterno. Seguramente queda mucha gente por fuera, el tiempo confirmará mi error, y la mayoría quedará inconforme. Para eso estamos”, escribió Ricardo Durán en el artículo.

A muchos melómanos colombianos no les ha fascinado la idea de un top 50 en los que no involucre el reguetón, vallenato y la música popular, géneros tradicionales a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, el autor de este artículo aclara que no es un ranking sino una selección de producciones con gran impacto en la industria y que se convirtieron en un patrimonio sonoro.

“Porque no todo está perdido, y porque hay vida más allá del reggaetón, acá hay muchas evidencias de un patrimonio sonoro valiosísimo, testimonios que valdrá la pena repasar una y otra vez, para ver de dónde venimos, y pensar mejor hacia dónde queremos ir”.

50 mejores álbumes colombianos en orden cronológico (2001-2023)

1. ‘Balística’ de La Pestilencia (2001).

2. ‘Un día normal’ de Juanes (2002).

3. ‘Código Fuente’ de Ultrágeno (2002).

4. ‘Calle 19’ de Mojarra Eléctrica (2003).

5. ‘El rock de mi pueblo’ de Carlos Vives (2004).

6. ‘La 33’ de La 33 (2004).

7. ‘Tripping Tropicana’ de Superlitio (2004).

8. Somos Pacífico’ de Chocquibtown (2006).

9. ‘Soluciones para todo, menos para los problemas’ de Hora Local y Varios (2007).

10. ‘Estalla’ Bomba Estéreo (2008).

