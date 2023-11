$!Se estrenó “Now and then”, considerado el último trabajo de The Beatles como agrupación

La canción sale editada como sencillo junto a su tema de debut, “Love me do”, una forma de “cerrar el círculo” para el cuarteto más legendario de la música pop. Sin embargo, estando la inagotable energía de Paul McCartney de por medio, sería arriesgado apostar a que se trata del último truco en la chistera.

The Beatles siguen empeñados en demostrar su inmortalidad. Literalmente. La inteligencia artificial ha hecho posible que, 43 años después de la muerte de John Lennon y 22 años de la de George Harrison, hoy vea la luz “Now and then”, catalogada como la “última canción” de los de Liverpool.

“Now and then” (que se podría traducir como “de vez en cuando”) nació como una maqueta grabada por John Lennon en su apartamento de Nueva York. Es un tema melancólico y decididamente romántico, que ha sido comparado por la crítica en el Reino Unido a “Jealous Guy”.

El software consiguió separar la voz de Lennon del piano en la maqueta original, algo que ya se había intentado antes pero nunca se había conseguido.

Fue su viuda, Yoko Ono, quien entregó en los años 90 las cassettes con canciones inacabadas a los Beatles para que estos terminasen el trabajo que John no había culminado, tras su dramático asesinato frente al neoyorquino edificio Dakota en 1980.

Como relata McCartney en el documental sobre “Now and then” (disponible en las redes sociales de los Beatles), en 1994 grabaron “Free as a bird” y “Real love”, y empezaron a hacer lo mismo con “Now and then”, pero el tema “quedó guardado en el armario en 1995”.

Sin embargo, la aparición del documental “Get Back”, en el que el director neozelandés Peter Jackson usó la IA para recuperar unas antiguas imágenes filmadas durante la grabación del último disco de los Beatles, rescató el proyecto.