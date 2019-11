Un completo plan delincuencial fue el que ejecutaron cuatro ciudadanos venezolanos para despojar de sus pertenencias a un comerciante de frutas y verduras del sector de la Plaza Satélite, en el sur Bucaramanga.

Dos de los presuntos implicados, identificados por las autoridades como Luis Miguel Rodríguez y Luis Rafael Rodríguez, conocían los movimientos de la víctima, pues desde hace siete meses trabajaban con él.

Fue así que el pasado martes, sobre la 1:00 a.m., los extranjeros le tendieron una ‘trampa’ al comerciante.

Según lo revelado por la Fiscalía y Policía, el empleador recogió a estos dos jóvenes migrantes en el puente La Pedregosa. Como era costumbre se dirigían hacia Centroabastos, a comprar mercancía para surtir un fruver de su propiedad (localizado en el barrio Diamante 1).

Sin embargo, tan pronto se subieron al vehículo, uno de estos sujetos le dijo al patrón que el día anterior se le había olvidado su celular en el negocio, que si podían regresar por él.

“Yo accedí. Cuando llegamos les di las llaves del negocio y me quedé afuera esperándolos. De un momento a otro llegaron otros dos hombres (Samuel Henríquez Magallanes y Andri Eduardo Briceño), me empujaron para dentro del local. Enseguida me botaron al piso, me empezaron a agredir con insultos, golpes y amenazas con un cuchillo”, relató el afectado al ente acusador.

Vea también: Video: Con maniobras peligrosas, estudiantes de Barrancabermeja arriesgan sus vidas.

Además de intimidar a la víctima, las autoridades establecieron que los delincuentes lo amordazaron y lo amarraron de pies y manos con una cinta.

“Mientras dos de los sujetos me ataban, los otros vigilaban que no llegara nadie (...) Como a la 1:15 a.m., abandonaron el negocio, dejándome encerrado. Se llevaron mi camioneta Chevrolet Luv (avaluada en $35 millones), mi celular Samsung, documentos personales y $2 millones 800 mil de las ganancias del fruver”, agregó.

Acto seguido, el afectado, por sus propios medios, se desató y logró salir del negocio para dar aviso a las autoridades.

Iban rumbo a Venezuela

Una vez conocido el hecho, la Policía inició un trabajo investigativo y operativo para dar con el paradero de los extranjeros.

En primera medida se activó un cierre de vías que permitió inicialmente la ubicación de la camioneta en la zona boscosa del sector industrial.

De manera paralela, otro venezolano, también empleado del comerciante, llevó a un grupo de uniformados hasta el lugar de residencia de Luis Miguel y Luis Rafael, en el barrio La Libertad. Allí se enteraron que los ocupantes del inmueble se habían marchado.

Conociendo las características físicas y morfológicas de los asaltantes, las autoridades lograron conocer que estos habían abordado un vehículo intermunicipal con rumbo a Cúcuta, Norte de Santander.

Lea también: Choque múltiple en el Anillo Vial Floridablanca-Girón, dejó dos heridos.

Fue así que a la altura del kilómetro 68 de la vía Bucaramanga - Pamplona, a la altura de Berlín, los policías consiguieron interceptar y arrestar a estos cuatro extranjeros. Incluso uno de ellos, Luis Miguel, llevaba consigo el celular de su empleador.

“Robaron, se fueron a la casa y recogieron a toda la familia, como 12 personas. Armaron las maletas y salieron con rumbo a Venezuela”, informó a esta redacción una autoridad judicial.

A la cárcel

Ayer en la mañana, Luis Miguel, Luis Rafael, Samuel Enrique y Andri Eduardo comparecieron en audiencias concentradas en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga.

El ente acusador les imputó cargos por el delito de hurto calificado y agravado, a los cuales ninguno se allanó.

Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el abogado defensor le pidió al juez que les otorgara a los procesados el beneficio de detención domiciliaria; no obstante, este no accedió y terminó enviándolos a un establecimiento carcelario.