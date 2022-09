“Este es un proyecto de Ley que lleva una coherencia completa y absoluta con los objetivos del cambio y con los objetivos de la transición que ha planteado el presente Gobierno. La gente votó y la gente decidió que no sigamos dependiendo del extractivismo y que no sigamos dependiendo de los combustibles fósiles como para el desarrollo. La gente votó por un desarrollo con justicia climática, con justicia social y con justicia ambiental”, afirmó la senadora Hernández, ponente de la iniciativa.

Para la senadora, Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, este proyecto de Ley tiene tres grandes objetivos: prohibición del fracking, prohibir la explotación de hidrocarburos que tengan como fuente los yacimientos no convencionales, y tercero, otorgar dos años al Gobierno Nacional para que expida la política de transición energética en coherencia con la norma anti fracking.

La Comisión Quinta del Senado de la República llevó a cabo la audiencia pública del proyecto de Ley 114 de 2022, iniciativa que busca prohibir la explotación de los hidrocarburos no convencionales, (fracking), en el país.

“Fracking no es la vía”

De manera similar, la ministra del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, consideró que la explotación de los hidrocarburos no convencionales no es la vía para el desarrollo económico del país, razón por la cual, el gobierno Petro respalda el proyecto de Ley 114 de 2022, para prohibir la práctica del fracking en Colombia.

“Creemos que el fracking y los no convencionales no son un camino que acelere la transición energética porque la dilataría, tiene altos costos ambientales especialmente en el uso del suelo, en el uso del agua y riego no conocidos y difíciles de conocer solamente, como es el impacto en la muy compleja geología colombiana”, sostuvo Susana Muhammad.

Así mismo, la funcionaria insistió en que la administración Petro le seguirá apostando a la transición energética en el país.

Lea también: El fracking no es una alternativa: MinAmbiente de Petro