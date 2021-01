Girón tendría elecciones atípicas en menos de dos meses para elegir a un nuevo Alcalde

Tras la determinación del Consejo de Estado de rechazar la solicitud de aclaración intrepuesta por la defensa del Alcalde de Girón, quedó en firme el fallo de segunda instancia mediante el cual se declaró la nulidad de la elección de Carlos Román Ochoa, como alcalde de Girón para el periodo 2020-2023, por doble militancia.

Elecciones atípicas

Al denegar el recurso presentado por la defensa de Román Ochoa, el único que contempla la Ley en este tipo de procesos, el Consejo de Estado devolvió el expediente al Tribunal Administrativo de Santander, para que emita un auto de trámite notificando al gobernador, Mauricio Aguilar, la decisión en la cual anula la nulidad de la elección de Carlos Román como mandatario de Girón, para que proceda a suplir dicha ausencia, mientras se llama a elecciones atípicas.

“Según la Ley 1475 de 2011, en caso de faltas absolutas de un Alcalde, el Gobernador, una vez notificado, tendrá dos días para solicitar al partido o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido o coalición, para designar a un alcalde encargado, mientras paralelamente junto con la Registraduría convoca a elecciones atípicas, que, en épocas de no pandemia, eran citadas a los dos meses”, explica Gerardo Martínez. Sin bien el abogado demandante, Carlos Hernández, asegura que no habrá nuevas elecciones pues eso no dice el fallo, el expresidente del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa insistió en que sí habrá elecciones atípicas. “En este caso la doble militancia fue subjetiva, es decir, el propio funcionario incurrió en la inhabilidad... la ley dicta que se tiene que convocar a nuevas elecciones”, explicó Novoa.

El fallo

En fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander y anuló la elección de Carlos Román Ochoa como Alcalde de Girón, por doble militancia.

Según la decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, si bien Román Ochoa renunció a su credencial como concejal de Girón e inscribió su campaña a la Alcaldía de ese municipio a través de una coalición de partidos, jamás dimitió a su militancia al Partido Alianza Verde, razón por la cual solo podía impulsar la campaña a la Gobernación del aspirante avalado por los verdes.

Aunque si bien la defensa de Carlos Román a través de acciones de tutela intenta frenar la salida del mandatario de Girón, dicho recurso por ahora no afecta la decisión del Consejo de Estado, que está en firme.