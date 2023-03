$!Buscan extraterrestres con Inteligencia Artificial y ayuda del público

Lejos de la fantasía

Para el profesor, esta sociedad puede anclar la conversación sobre la vida fuera de la Tierra en la ciencia y lejos de la fantasía. “Esperamos que nuestra plataforma ofrezca una probada del método científico a nuestros voluntarios. El método científico es un motor poderoso para abandonar los mitos y descubrir verdades acerca de la naturaleza”, apuntó.

Dijo estar “emocionado por la asombrosa respuesta del público” y precisó que de los 236 examinadores que había en la etapa previa, que completaron 5.000 clasificaciones, desde el inicio de la iniciativa de colaboración ciudadana “miles de voluntarios han entregado 200.000 clasificaciones”.

Agregó que aún espera que más personas del público se unan a esta misión.

El catedrático dijo no sentirse desalentado por el hecho de que hasta ahora no se hayan encontrado evidencias de vida fuera de nuestro planeta.

“La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No hemos buscado por mucho tiempo, así que no es sorprendente que aún no hayamos encontrado nada. El volumen de búsqueda es vasto, pero nuestras capacidades y algoritmos siguen mejorando cada día, y estoy emocionado con esta búsqueda”, confesó.

En cuanto a la vida inteligente, señaló que la probabilidad de que una civilización extraterrestre desarrollara su potencial comunicación interestelar al mismo tiempo que los humanos (en las últimas décadas con el desarrollo de la radioastronomía) “es prácticamente cero”, dados los 14.000 millones de años del universo.

Por tanto, aseveró que “es casi seguro que otra civilización evolucionara en un momento distinto, lo que significa que son más avanzados que nosotros por miles o millones de años”.

“Tenemos el potencial de establecer contacto con una civilización mucho más avanzada. Imagínese lo que podríamos aprender, los beneficios para la ciencia, la ingeniería, la medicina, las artes, la filosofía”, puntualizó.