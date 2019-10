Esperanza Reyes, una de las residentes y quien además es coordinadora del Comité de Convivencia de la Junta de Acción Comunal de Cabecera, cuenta que este problema viene de años atrás. Incluso, se han realizado diversas peticiones a la Alcaldía de Bucaramanga para que se realicen controles en conjunto, sin embargo lamenta que aún no tomen medidas eficientes. “Hacen operativos esporádicos, que no han dado resultados. El desorden se sigue presentando. Los tumultos generan caos en plena vía pública. La gente fuma y toma alcohol afuera de los locales”.

¿Qué dicen los representantes de bares y tabernas?

Daniel Duarte, presidente de Asobares, agremiación que agrupa a los establecimientos nocturnos de Santander, señala que desde hace rato se han tomado medidas para mejorar la convivencia con los residentes del sector de ‘Cuadra Play’.

“La comunidad siempre va a decir que las riñas son constantes y se va a quejar por el ruido. Pero nosotros adelantamos un plan con la Secretaría del Interior de Bucaramanga para darle cumplimiento a las normas en todos los establecimientos”.

El líder gremial afirma que los locales cumplen con los requisitos de uso de suelo y que también han hecho trabajo de insonorización.

“Estamos dentro de la legalidad. Nos han hecho visitas, pusieron sonómetros midiendo los decibeles. Tenemos actas que certifican que estamos trabajando sobre los niveles permitidos, de lo contrario nos habrían sellado. La Secretaría de Salud y Medio Ambiente nos visita constantemente. Nos revisan incluso los requisitos de infraestructura”.

Duarte culpa del ruido a la estrategia de urbanismo táctico, con la que se redujeron los dos carriles a uno solo.

“Solo pasa un carro, pero hay como 500 taxis queriendo entrar. Hasta que los taxistas no reciben la carrera no avanzan. Entonces empiezan todos a pitar a la vez porque no tienen por donde pasar. Los agentes de Tránsito tampoco se aparecen por allá. Cuando llegan solo hacen comparendos y no regulan el tránsito, nunca lo hacen. Decenas de carros pitando a la vez generan mucho más ruido que 20 bares”.

En cuanto a las riñas, Duarte asegura que los propietarios de bares de la zona contrataron personal de seguridad privada para proteger a los clientes. “Hay ocho personas que están patrullando la cuadra constantemente. No pertenecen directamente a ningún establecimiento, sino que pertenecen a todos. Así bajamos el índice de riñas casi que en un 100%”.

“Al cliente hay que cuidarlo”

Tras el caso ocurrido en “La Cerve”, en el que un joven resultó con la mandíbula fracturada y su dentadura destruida, Daniel Duarte expresa que las autoridades competentes ya adelantan la respectiva investigación para esclarecer lo sucedido. “Un juez y la Fiscalía definirán lo que realmente pasó. Por ahora no hay una verdad acerca de eso, hay muchas versiones”.

Por esta razón Asobares anunció que se realizará un compromiso para capacitar al personal de seguridad contratado por cada establecimiento. “Trabajaremos de la mano con la Policía Nacional. Si bien estas personas tienen capacitación para su trabajo, no es suficiente para los problemas que pueden llegar a afrontar”.

Con la campaña se pretende generar una mayor conciencia sobre los protocolos que se deben seguir en case de que se inicie una riña. “No podemos evitar que comience una riña, pero lo que podemos hacer es controlarla para que no pase a mayores. En ningún momento se debe golpear a los clientes”, precisó Duarte.

El comerciante lamentó que este altercado no solo esté afectado a “La Cerve”, sino a los demás establecimientos nocturnos. “Las marchas y el desprestigio en redes sociales nos ha perjudicado. Dicen que todos prestan un mal servicio, eso es falso. Los bares contratan diferentes empresas de seguridad, unos tienen una capacitación mejor”.

Duarte cree que tras el incidente las políticas de los bares deben esforzarse más por garantizar la seguridad. “Al cliente no solo no se puede tocar ni golpear. Al cliente hay que cuidarlo...”.

Víctimas de hechos de intolerancia en ‘Cuadra Play’

22 de septiembre de 2019:

Ernesto Vera, de 22 años, fue golpeado brutalmente cuando se encontraba en un establecimiento de la calle 48 con carrera 34. El agresor fue uno de los miembros del equipo de seguridad del negocio.

8 de septiembre de 2019:

Day Alejandra Ruiz, de 21 años, murió en extrañas circunstancias. Familiares señalan que la joven departió con unos amigos en ‘Cuadra Play’ y luego de salir del establecimiento se desmayó. Fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, pero llegó sin vida.

24 de junio de 2018:

Diego Armando Amaya López, de 30 años, en medio de una riña, fue atacado con un cuchillo al interior de una discoteca, en la carrera 35 con calle 48.

El joven abogado fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, a donde ingresó sin signos vitales.

22 de diciembre de 2017:

Daniel Rueda, de 23 años, fue asesinado, luego de resultar involucrado en una riña en la que un hombre golpeaba a una mujer.

El agresor le propinó dos puñaladas en el abdomen.

8 de diciembre de 2017:

Una joven, de 19 años, sufrió quemaduras de segundo grado en el pecho, el cuello y parte del rostro. Fue atacada por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta, cuando se encontraba sentada en uno de los andenes del sector.

11 de diciembre de 2016:

Sebastián Felipe Camargo Villamizar, de 16 años, fue asesinado luego de ser agredido con arma blanca. La riña tuvo lugar en la carrera 35 con calle 48.