“Un día le dije a mi esposa Eliana, organicemos una donatón de electrodomésticos para ayudar a muchas familias que lo necesiten. Empecemos por nosotros que tenemos dos licuadoras”, recuerda Andrés Agudelo, creador de la fundación ‘Niños Invisibles’.

De esta manera, en Bogotá, donde nació la fundación hace 16 años, se realizó la primera donatón de la fundación, un trabajo de mucha gente que terminó en final feliz, poder ayudar a muchas personas.

Esta vez, el turno es para Bucaramanga, una ciudad en donde el mismo Andrés asegura “hemos encontrado personas de muy buen corazón dispuestas a ayudar. La fundación no se ha inaugurado oficialmente y ya tenemos muchas manos dispuestas a tomar las de aquellos que nos necesitan”.

La donatón en pro del adulto mayor, niños y madres cabeza de hogar diagnosticadas con cáncer, hace parte de la campaña ‘Ponte las alas’, una iniciativa que pretende enseñarle a las personas que se puede ser un ángel de la guarda de muchas maneras.

“La donatón surge de las necesidades que nosotros vemos y escuchamos de las familias con las que trabajamos. Es una manera de decirle a la gente que ponerse las alas no es tener dinero, también es sacar las cosas buenas que tenemos en nuestra casa para ayudar a quien no las tiene; esa es la finalidad”, relata Agudelo.

Nuevos o usados

Hasta el próximo viernes 23 de agosto, la fundación recibirá cualquier tipo de electrodomésticos nuevos o usados, que estén en buen estado. El 25 de agosto se hará la entrega de la ayuda recolectada.

Bibiana Galvis, integrante de la fundación es la persona encargada de coordinar la actividad.

“He realizado trabajo social en la ciudad, he llegado a población con discapacidad, adulto mayor, infancia y madres cabeza de hogar diagnosticadas con cáncer, y me he dado cuenta que tienen muchas necesidades. En la primera versión de esta donatón vamos a ayudar a esos casos previamente identificamos, pero nuestra idea es seguir creciendo y ayudar a muchos más”, señaló Bibiana.

El asilo para ancianos Fundeluz, será uno de los beneficiados. Según Viviana, quien visitó el hogar recientemente, allí albergan a 200 ancianos.

“El hogar tiene cinco pisos, cuando fuimos nos dimos cuenta que en el último piso el televisor se quemó y los abuelitos por su condición no pueden bajar. El televisor al menos es una distracción para ellos, verlos aburridos sin hacer nada fue muy triste para mí”, cuenta Galvis.

Comedia para ayudar

Además de la donatón, el próximo sábado 24 de agosto, ‘Niños invisibles’ realizará una tarde de comedia, en la que espera recolectar fondos económicos para ayudar a niños y mujeres que lo necesitan.

Santiago Pabón, un niño de seis años, es una de las causas de esta actividad.

El pequeño quien vive con su mamá, de 22 años padece parálisis cerebral y sordera bilateral. La intención de la fundación es poder entregarle una silla de ruedas especial para su condición.

“A Santiago hace un año le hicieron una cirugía para su sordera, exactamente ese tiempo lleva escuchando. Sin embargo es importante que tenga su silla de ruedas porque la mamá todo el tiempo lo tiene alzado. La silla nos permitiría brindarle comodidad a los dos”, explicó Andrés Agudelo, director de ‘Niños invisibles’.

Como Santiago, Daniel, un niño de siete años con síndrome de down y muchos más niños y madres requieren de una mano amiga.

El evento de comedia será en la carrera 27 # 42 - 77.

Los interesados en donar algún electrodoméstico o asistir a la tarde de comedia pueden comunicarse al 300 7444262.