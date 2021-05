El caos y los enfrentamientos entre un pequeño grupo de manifestantes y personal de la Policía y el Esmad en Floridablanca, este lunes 3 de mayo, después de cuatro horas de protesta pacífica por las principales vías de Bucaramanga y el área, generaron rechazo en varios sectores del país.

Diferentes videos circularon por redes sociales exponiendo los presuntos casos de maltrato por parte de la fuerza policial hacia los manifestantes. Por estos hechos, 12 personas resultaron heridas, cuatro de las cuales fueron atendidas en el Hospital de Floridablanca y uno en la Clínica Foscal.

Edwin Reinaldo Muñiz, gerente del Hospital de Floridablanca, le aseguró a Vanguardia que a su centro hospitalario ingresaron personas con contusiones y laceraciones, pero hasta el momento ninguna ha fallecido.

“Ayer (lunes) recibimos tres pacientes mayores de edad, uno con lesiones en cabeza, otro con lesión en el brazo y el tercero con lesión cortopunzante en el pecho. Los tres fueron dados de alta sin complicaciones. En la mañana (de este martes) ingresó un paciente que refiere dolor abdominal tras enfrentamientos con el Esmad y está recibiendo atención hospitalaria”, dijo Edwin Reinaldo Muñiz.

De acuerdo con el coronel Luis Quintero, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, estos hechos denunciados mediante redes sociales son materia de investigación. El Subcomandante también expuso que en la noche del lunes se dirigió a los sitios donde hubo denuncias de afectaciones a la vida para corroborar la situación.

“Tuvimos algunas situaciones que circularon en redes sociales donde se señalaba a la institución de algunas situaciones de afectaciones a la vida. Tenemos a una persona que resultó quemada. Estos hechos son materia de investigación. Hacemos un llamado a la cordura. Llamamos a realizar la protesta de manera pacífica”, dijo el coronel Quintero.

Ante el caos vivido en la noche del lunes, Vanguardia habló con dos organizaciones de Derechos Humanos de Bucaramanga, el Comité de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Bucaramanga y el Equipo Jurídico Pueblos, para conocer sus quejas sobre abuso policial que han dejado estos días de protestas.

Los hechos:

Paola Marcela Silva Pérez, miembro del Comité de Derechos Humanos del Área Metropolitana de Bucaramanga, explicó que en los últimos tres días su organización ha notado un comportamiento que califica como una escalada de abuso de autoridad.

“Solo ayer documentamos lanzamiento de gases al cuerpo de las personas, había personas adultas mayores y niños, pero quedaron en medio del accionar del Esmad. No hubo posibilidad de interlocución con la Policía. A las 8:30 de la noche cuando los jóvenes se dirigían a su casa, los militares comenzaron a patrullar y algunas personas fueron retenidas”, dijo Silva.

De acuerdo con Leonardo Jaimes, docente UIS y miembro del colectivo de Derechos Humanos Equipo Jurídico Pueblos, el uso desmedido de la fuerza por parte de Policías y miembros del Esmad está incrementando con el paso de los días.

“Se denuncia el uso desproporcionado, arbitrario e ilegal de la violencia estatal como mecanismo para reprimir el ejercicio de la protesta social. A Ciudad Valencia los jóvenes llegaron huyendo de los gases lacrimógenos. Ayer hubo presencia de vigilantes de negro y varios uniformados sin identificar”, dijo Jaimes.

En el barrio Rosales, asegura el Equipo Jurídico Pueblos, algunos uniformados agredieron personas, “disparaban de forma horizontal los gases, sin reparo de las afectaciones de las personas que viven en el barrio y sus viviendas, de las que rompieron varios vidrios. A la par, mientras se encontraban los defensores de derechos humanos, la brigada de salud y otras personas de comunidad atendiendo al joven herido, uniformados de la Policía llegaron y dispersaron a todas las personas”.

Respecto a los daños ocasionados después de las multitudinarias manifestaciones, el integrante de Equipo Jurídico Pueblos aseguró que es triste que se presenten estas situaciones.

“Es triste que Bucaramanga sea noticia por los daños, pero no por las manifestaciones masivas pacíficas. Soy testigo de lo que pasó en la UIS el 1 de mayo, dentro del interior de la universidad los mismos estudiantes sacaron a las personas que estaban generando daños. Hay personas que aprovechan las marchas para causar estas situaciones y deslegitimar la protesta social. Una marcha de 30 mil personas se ve empañada por esos actos”, enfatizó.

Los videos

Además de la imagen de un miembro del Esmad agrediendo a un joven mientras caminaba por la calle 200, cerca de Versalles, ciudadanos le han compartido a Vanguardia varios videos en los que se registra el accionar de algunos miembros de las fuerzas del Estado.

En este video se ve como unos jóvenes que intentaron ingresar a la Clínica Foscal tras la confusión con la que terminó la marcha del lunes, fueron agredidos por miembros del Esmad pese a que estaban desarmados, con sus manos levantadas y obedeciendo las órdenes de salir del lugar.

“Así no, mijo venga. Respeten hermanos. No sean así. Violencia con violencia. Así no, respeten”, le dice un paramédico que presencia el hecho desde una ambulancia a los uniformados.

En el video también se oye cuando miembros del Esmad los envían para ‘la casa’ y mientras los jóvenes salían, los golpearon.

Pasadas las 7:30 de la noche, un grupo de defensores de derechos humanos y reporteros se encontraban en una esquina del Barrio Rosales.

Como se puede observar en el video, un agente del Esmad dispara un arma de manera horizontal hacia un grupo de personas que se encuentran en otra cuadra.

Segundos después, los manifestantes, defensores de derechos humanos y reporteros que se encontraban en el lugar fueron afectados por un gas lacrimógeno. Las imágenes también captan a un miembro del Esmad pateando el gas en dirección a los manifestantes.