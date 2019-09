En 2018 once estudiantes del colegio Mario Morales Delgado, en concesión de la fundación Fe y Alegría, en la ciudadela Nuevo Girón, quedaron en embarazo. Mientras 7 de ellas lograron sacar adelante su año escolar, gracias al acompañamiento del colegio, cuatro decidieron retirarse de la institución.

Según Mauricio Otálora, rector del colegio, esta situación que fue evidente en la institución y que estuvo presente en la vida del colegio el año anterior, fue el punto de partida para que los estudiantes de noveno grado empezaran a trabajar en la prevención del embarazo adolescente, dentro del ambiente escolar y en la comunidad.

“Este año quisimos trabajar proyectos interdisciplinares de incidencia comunitaria, una iniciativa que de respuesta a las necesidades que tienen las comunidades. En ese orden de ideas, los docentes debían proponer diversas temáticas a los chicos, quienes finalmente decidían trabajar la que más les llamara la atención. Que niñas a corta edad queden en embarazo es un tema que afecta a la comunidad, en el ambiente se percibe que no es lo deseable”, explicó el rector.

Una propuesta de jóvenes para jóvenes

90 estudiantes adelantan este proyecto en la ciudadela Nuevo Girón. Además de formarse, el propósito de estos adolescentes es crear el comité de prevención de embarazos a temprana edad en su comunidad.

Yira Melissa Campos hace parte de esta iniciativa, para ella además de formarse en temas que desconocía, la importancia del proyecto radica en la disminución de los embarazos en menores de edad.

“Es importante que hablemos de sexualidad, conocer del tema nos ayuda a prevenir no solo embarazos si no enfermedades indeseadas. Sé que nuestro proyecto ha sido y será indispensable para formar a otros jóvenes e influenciarlos a que no dejen que este tipo de cosas sucedan a temprana edad”, señaló la estudiante de 14 años.

Daniel Higuera también integra esta idea. Para el lo más importante es no interrumpir su proyecto de vida.

“Ha sido interesante aprender sobre métodos anticonceptivos y sobre las consecuencias de un embarazo precoz porque no las sabía. Sentirme informado es fundamental para aplicarlo a mi vida y sobre todo para enseñarle a otros jóvenes y que no arruinemos nuestro proyecto de vida por un error”, manifestó el joven de 17 años.

Un trabajo en equipo

Para obtener los mejores resultados, estudiantes y docentes decidieron dividir el proyecto en tres etapas: el eje de comunicación y sociedad, el eje expresarte y el eje científico-tecnológico.

Una campaña masiva de comunicación y difusión de resultados y la realización de un seminario de profundización sobre embarazo adolescente son las dos etapas que hasta el momento ha cumplido el proyecto. La meta final será la conformación del comité para la movilización social y sensibilización, sobre el ejercicio de sexualidad libre, segura, responsable y placentera en la Comunidad de Nuevo Girón.

“La idea ha sido muy bien recepcionada por parte de los estudiantes. Los padres de familia, la comunidad educativa y la comunidad del barrio está inmersa y comprometida en este proyecto”, indicó Óscar Ayala, docente.

El aborto en embarazos a temprana edad, la prevención de embarazos, ¿el cáncer influye en la vida de la mujer en un embarazo?, enfermedades de transmisión sexual, las consecuencias del embarazo precoz y los métodos anticonceptivos, fueron algunos de los temas abordados en el seminario de profundización sobre embarazo adolescente.

“Hasta ahora estamos iniciando, dando los primeros pasos. Resulta muy grato ver que lo que estamos haciendo, que todavía es susceptible de mejorar, empieza a tener reconocimiento. En sectores marginales los colegios se deberían convertir en un polo de desarrollo de las comunidades”, expresó Mauricio Otálora, rector del colegio Mario Morales Delgado.

En la actualidad, la institución acompaña a dos estudiantes de 16 años que están en embarazo. Una cifra que comparada con el año anterior es bastante alentadora.

El diagnóstico

Para obtener un diagnóstico real de la situación en el barrio, los estudiantes elaboraron una encuesta a 62 de sus compañeros y a 41 personas de la comunidad.Al final compararon los resultados de los dos grupos encuestados y decidieron un plan de trabajo.

Al cuestionarlos sobre lo que más influye para que una niña tenga su primera relación sexual entre los 12 y los 18 años, el 71% de los estudiantes señaló al novio o pareja sentimental como responsable. En la comunidad esa respuesta alcanzó el 83%.

Frente al comportamiento de los hombres que han embarazado niñas entre los 12 y los 18 años, el 56% de los estudiantes señaló que en muy pocos casos el padre del bebé responde por el cuidado del recién nacido. En la comunidad la misma respuesta alcanzó el 61%. El abandono de la pareja y el hijo alcanzó el 31% en los adolescentes mientras que en la comunidad el 23%.

Al plantearles qué tipo de problema deben enfrentar las niñas entre 12 y 18 años que han quedado embarazadas, el 49% de los estudiantes encuestados manifestó que tienen problemas familiares mientras el 39% aseguró que el principal inconveniente es la pérdida de oportunidades laborales para mejorar su calidad de vida. En la comunidad esta última respuesta ocupó el 63% de las respuestas.

Frente a la pregunta ¿conoce niñas adolescentes que han sido obligadas a tener relaciones sexuales? ¿Quién piensa que las obligó? el 69% de los alumnos culpó al novio. En la comunidad el 43% concuerda con los adolescentes, sin embargo el 23% asegura que son obligadas por sus padrastros.

Ante la pregunta ¿cómo evitar un embarazo el 77% de los estudiantes aseguró con abstinencia sexual. El 66% de los habitantes del barrio opinan de la misma forma.

Frente a las consecuencias del embarazo adolescente, el 42% de los jóvenes señaló la deserción escolar mientras que el 33% de la comunidad dijo que la dificultad para conseguir empleo es la principal consecuencia.