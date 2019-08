Todo parece indicar que el alcalde de Girón, John Abiud Ramírez Barrientos, sí alcanzará a dar inicio a la obra de construcción de lo que será la nueva clínica para la ‘Villa de Los Caballeros’.

El proceso de licitación por un valor que supera los $58.534 millones quedó en manos de la Unión Temporal Clínica Girón 2019. Esta será la firma contratista encargada de desarrollar las obras de infraestructura física por un tiempo de 18 meses, tal y como quedó estipulado en el plazo de ejecución.

La interventoría, por el orden de los $2.027 millones, será asumida por el Consorcio Inter ESE Girón.

Lo anterior fue confirmado por William Mantilla Serrano, gerente de la E.S.E. Clínica Girón, cuando le contaba a Vanguardia que una vez quede listo el tema de pólizas, que es de obligatorio cumplimiento para desarrollar cualquier obra de carácter público, el contratista iniciará labores. Sin embargo, entre esta semana y la próxima eso ya debe estar listo, para no darle más alargue al proyecto que tanto fue anunciado por el mandatario local, incluso cuando apenas arrancaba su periodo de gobierno.

Mantilla Serrano, no obstante, subrayó que la importancia de hacer realidad esta nueva Clínica se debe a que las locaciones actuales, ubicadas en pleno Casco Antiguo de Girón, no cumplen con la normativa vigente para prestar los servicios de salud. El inmueble cuenta con más de 60 años y es una casona antigua que con el paso de los años ha venido siendo modificada para garantizar la prestación de los servicios, pero aún así no ha sido suficiente para estar ‘al día’ con lo que realmente requieren los usuarios.

No cumple con las normas sismo resistentes para realizar nuevas construcciones y adecuaciones, por lo que hay muchas limitaciones de espacio para complementar esa oferta en servicios de salud.

Acerca de la obra

La nueva Clínica Girón tendrá un área total construida de 15.800 metros cuadrados. Se localizará en el sector de San Jorge, junto al parque lineal. Contará con cuatro pisos, más un sótano. Permitirá que se mejore la calidad en la prestación de los servicios y se amplíe la cobertura en los regímenes subsidiado y contributivo.

De acuerdo con los diseños presentados ante el Ministerio, tendrá un área administrativa donde estará la gerencia, recepción, sala de espera, área jurídica, control interno, talento humano, baños, depósito y cafetería, entre otros.

En el área asistencial, se encontrarán los servicios ambulatorios, de consulta externa, urgencias, observación, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, depósito transitorio de cadáveres, atención farmacéutica, archivo general e historias clínicas y, comunicaciones y transporte. Asimismo, fisioterapia y terapia respiratoria y fonoaudiología, centro de acopio, cirugía, obstetricia, central de esterilización y hospitalización.

En el área general se tendrá todo lo que tiene que ver con servicios generales, cocina, lavandería, almacén, mantenimiento, máquinas, basura y otras áreas de apoyo.

Se establecieron parqueaderos subterráneos para motos, descargue y automóviles.

En ese sentido, “lo que buscamos con estas nuevas instalaciones es poder prestar otros servicios para mejorar la integralidad en el tema de la salud, en nuestro municipio. Los gironeses no tendrán que ser desplazados, ni remitidos, a otras localidades del área metropolitana de Bucaramanga para adquirir servicios como pediatría, medicina interna, cirugías, como sucede actualmente”, subrayó el gerente.

De acuerdo con la información suministrada, parte del trasfondo de este proyecto es que la nueva Clínica Girón llegue a una mediana categoría; actualmente es una institución de baja complejidad que ofrece servicios de primer nivel de atención en salud y algunos de segundo nivel habilitados como cirugía general, ginecobstetricia, optometría, terapia física y respiratoria.

“Para que un hospital sea de mediana categoría debe estar en un documento de Red que lo está elaborando, en estos momentos, el Departamento y debe ser aprobado por el Ministerio de Salud y la Gobernación de Santander. Entonces esperamos que en 18 o 20 meses, que es lo que demora la construcción, también obtengamos la aprobación de una mediana categoría para mejorar la integralidad en la prestación de los servicios”, acotó el gerente.

Distribución de la nueva Clínica Girón

-Sótano: Baños y vestier de personal de servicios generales y vigilantes, central de vigilancia, almacén general, área de mantenimiento, centro de acopio PAI, lavandería, tanque de agua, cuarto de bombas, archivo general de historias clínicas, depósito transitorio de cadáveres, parqueadero, subestación eléctrica y planta de emergencia.

-Piso 1: Cuartos técnicos, planta de emergencia y subestación, central de gases, área de residuos, cocina hospitalaria, restaurante público, dispensación de medicamentos, área de radiología e imágenes diagnósticas, central de urgencias y transporte asistencial.

-Piso 2: Área de ginecobstetricia, central de esterilización, área de cirugía, área de terapias, laboratorio y patio café.

-Piso 3: Consulta externa y administración.

-Piso 4: Hospitalización y auditorio.

¿Por qué en San Jorge?

La nueva Clínica Girón quedará ubicada en el sector de San Jorge, donde la Administración Municipal ha podido desarrollar obras de importancia, como la construcción de dos puentes vehiculares sobre el Río Frío; donde uno es paso en sentido sur – norte que da acceso de Cámbulos hacia el Anillo Vial y, el otro, es en dirección norte – sur.

Según Mantilla Serrano, “se escogió ese punto porque los hospitales dentro del Casco Antiguo ya no son aprobados por el tema de movilidad. Además porque el corredor de la salud en esta área del departamento está en el Anillo Vial”.

DATO: 92 mil pacientes por consulta externa y 25 mil por urgencias, así como 7 mil citologías y 40 mil intervenciones odontológicas son las cifras que al año genera la Clínica Girón, en promedio. También se alcanza el 95% en cobertura de vacunas.