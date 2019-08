Las comunidades aledañas al proyecto vial 4G, que de Bucaramanga conduce a Pamplona insisten que el trazado es antisostenible ambientalmente.

En las reuniones de socialización lideradas por la Concesión Autovía Bucaramanga- Pamplona, responsable del proyecto, y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la población afirma que de construirse la vía con el diseño ya licenciado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, se causarán grandes daños ambientales y aumentarán los accidentes de tránsito, entre otras razones.

El abogado Alejandro Alvarado Bedoya, representante de la comunidad informó a Vanguardia que junto con autoridades locales como la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Sociedad Santandereana de Ingenieros han analizado el diseño aprobado por la Anla y no es acorde a las necesidades de Santander ni se consideraron los riesgos y la integridad del área metropolitana.

“El próximo martes presentaremos ante el Consejo de Estado recurso de apelación de la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la comunidad solicitando el cambio de trazado. Insistimos que el trazado planteado es un generador de accidentes de tránsito en la vía Bucaramanga- Piedecuesta, así como causará la pérdida de cerca de 28 mil árboles de los cerros orientales que serán talados para la construcción de la vía”, explicó el abogado.

La propuesta

Según explicó Alvarado Bedoya se ha planteado que la conectante que va de Bucaramanga a Piedecuesta no se construya dentro de las áreas urbanas sino a la altura de Tres Esquinas, en la entrada de la Mesa de los Santos. “Pero las autoridades insisten que no es viable porque representa la construcción de unos kilómetros adicional es a los 13,5 kilómetros de vía nueva planteados, por lo que no alcanza la plata. Ese no es un argumento válido, porque debe prevalecer la vida de los que habitan la zona y transitan la vía, así como el cuidado del medio ambiente y no la inversión o la conveniencia del contratista o algún particular”, afirma el representante de la comunidad la zona de influencia de la obra.