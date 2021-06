“Querido hermano, ante todo gracias por tu coraje. Es un coraje cristiano que no teme la cruz, no teme anonadarse delante de la tremenda realidad del pecado”, señala hoy en una carta el papa, en la que expresa a Marx su decisión.

En la misiva, Francisco al referirse a la situación que el cardenal alemán está viviendo, afirma que “toda la Iglesia está en crisis a causa del asunto de los abusos; más aún, la Iglesia hoy no puede dar un paso adelante sin asumir esta crisis”.

En la nota en la que presentó su renuncia, Marx, considerado del ala progresista, alegó que la Iglesia católica se encuentra en lo que denomina “un punto muerto”.

Según Francisco, “la política del avestruz no lleva a nada, y la crisis tiene que ser asumida desde nuestra fe pascual. Los sociologismos, los psicologismos, no sirven. Asumir la crisis, personal y comunitariamente, es el único camino fecundo porque de una crisis no se sale solo sino en comunidad y además debemos tener en cuenta que de una crisis se sale o mejor o peor, pero nunca igual”.