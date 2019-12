El reciente asesinato de un universitario, cuyo cadáver apareció en la zona boscosa que rodea al Viaducto Provincial de Bucaramanga, suscitó preocupación e indignación en un sector de la comunidad.

El pasado viernes, 29 de noviembre, las autoridades hallaron el cuerpo de este joven de 21 años de edad, quien estaba a punto de culminar sus estudios profesionales en trabajo social. Murió tras recibir dos puñaladas, en su pecho y cuello.

La hipótesis preliminar señala que el universitario perdió la vida en medio de un atraco, que se habría cometido mientras la víctima transitaba a pie sobre dicho paso elevado.

Lea esta historia completa aquí: Un hurto sería el móvil del asesinato del estudiante de la UIS en el puente La Novena

¿El también conocido puente de la Novena se convirtió en otro foco de inseguridad en la capital de Santander? Esta es la inquietud y el temor que existe en un sector de la comunidad.

“El lunes pasado me atracaron en el puente de la Novena. Iba a pie con un compañero, y como a las 9:00 de la noche nos salieron tres tipos armados con cuchillos. Tan pronto nos robaron los bolsos y los celulares, se metieron a la maleza y se perdieron”, relató a Vanguardia una estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, quien solicitó reserva de su identidad.

La mujer aseguró que, en medio del robo que sufría y producto del forcejeo con el delincuente, por poco resulta herida tras un intento fallido ‘estocada’ que hizo el atracador.

“Tan pronto nos robaron llamamos a la Policía. Llegaron varios uniformados, se metieron a la zona boscosa y después de un buen rato aparecieron todos llenos de barro sobre el puente con uno de los delincuentes que alcanzaron a capturar. Yo lo reconocí y luego fuimos a interponer la denuncia”, contó la estudiante de las UTS.

“Que no se dañe un atractivo turístico”

Josué Higuera, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Bolívar (ubicado a pocas cuadras del Viaducto), indicó que “todos los días transito el puente y veo mucha afluencia de indigentes y de personas extrañas, como en una especie de procesión, que se meten entre los matorrales a consumir droga y a esperar a ver a quién roban.

“Abajo, en la zona boscosa, ya hay cambuches; está tremenda la situación. Es necesaria una intervención con Policía y Ejército para retirar a toda esa gente que hay allí. Antes, había un guardabosque que impedía ese tipo de invasiones. También se debe mejorar el encerramiento en las entradas peatonales del puente, para evitar que los bandidos se escondan en la zona verde”, agregó Higuera.

Laura Bueno, quien transita a diario el Viaducto Provincial, manifestó que “antes me iba y me venía del trabajo por el puente, pero ahora solo lo cruzo de día. En las noches hay muchos ladrones y viciosos. Este es una atractivo turístico de Bucaramanga, ojalá no permitan que se dañe”.

¿Qué piensan hacer al respecto las autoridades? Vanguardia habló con Alcaldía y Policía. Conozca sus reacciones el próximo lunes.

Así está la problemática

1. Dos cadáveres en 2019:

En lo corrido del presente año Vanguardia ha reportado el hallazgo de dos cuerpos en la zona verde del Viaducto. El primer hecho se conoció el jueves 24 de enero y el más reciente el pasado 29 de noviembre.

2. Constantes hurtos:

Constantemente la ciudadanía reporta la comisión de hurtos sobre el puente. El 18 de junio pasado, este medio registró la noticia de dos atracos acontecidos allí, en menos de dos horas.

3. Armaron ‘cambuches’:

La comunidad está angustiada ante la aparición de múltiples ‘cambuches’ en la zona boscosa. Líderes cívicos aseguran que existe un flujo permanente de consumidores de droga y de presuntos ladrones.

4. Falta encerramiento:

Los cuatro accesos peatonales que tiene el Viaducto, en los costados norte y sur, actualmente no cuentan con encerramiento ni barandas que dificulten el paso hacia la zona boscosa. Esta situación es aprovechada por la delincuencia.

5. Habría ‘campaneros’:

En las denuncias conocidas por Vanguardia, las víctimas reportaron que segundos antes de ser atracados avistaron a sujetos que harían las veces de ‘campaneros’. Ellos serían quienes alertan a los ladrones para que salgan de los matorrales y acorralen a los ciudadanos.

6. Acorralan a peatones:

Los atracadores esperan hasta que los peatones entren y hayan avanzado en el puente, para acorralar en grupo a sus víctimas y robar sus pertenencias. Luego, emprenden la huida hacia la zona boscosa, aprovechando que los accesos peatonales al Viaducto no tienen encerramiento.