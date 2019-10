“Mi gran posición en política es continuar el legado anticorrupción”: Juan Carlos Cárdenas, alcalde electo de Bucaramanga

Tras haber ganado de manera contundente la Alcaldía de Bucaramanga en los pasados comicios electorales con más de 140 mil votos, Juan Carlos Cárdenas decidió comenzar de manera inmediata el proceso de empalme con la saliente administración que actualmente lidera, Manuel Francisco Azuero.

En medio de dicho proceso, Cárdenas Rey apartó unos minutos de su agenda para conversar con Vanguardia. Diálogo en el cual reconoció la influencia que tuvo Rodolfo Hernández en su decisión de incursionar en política, y la injerencia de la figura del exalcalde Hernández en su imponente votación.

Así mismo, Cárdenas Rey ratificó su compromiso de luchar contra la corrupción y defender el páramo de Santurbán, como los ejes de su gobierno para el próximo cuatrienio.

El Alcalde electo además aseguró que buscará mejorar la relación con el renovado Concejo de Bucaramanga. Según Cárdenas, el respeto y la no negociación de puestos burocráticos, serán las premisas para recuperar la confianza con la corporación edilicia.

PREGUNTAS Y REPUESTAS

¿Por qué un empresario decide incursionar en el cuestionado mundo de la política?

Viendo a Rodolfo Hernández haciendo un proceso político de manera decidida de luchar contra estas estructuras políticas, me decidí iniciar este proceso político de mantener esa línea de gobierno. Hace cerca de un año empecé a recoger firmas y creamos el movimiento Ciudadanos Libres, es un nombre que representa todo lo que somos: libres de politiquería, libre de presiones, libre de inversionistas de inversionistas políticos que han sido como la historia nuestra de la ciudad. y a partir de se proceso en el que recogimos más de 120 mil firmas que nos avalaron la candidatura es cuando inicia un proceso distinto, eso sí, desde el comienzo fui muy claro y contundente en decir que mi gran posición en la política es continuar el legado de Rodolfo Hernández, esa lucha frontal contra la corrupción y una defensa férrea del páramo de Santurbán que es nuestro verdadero tesoro, ahí es donde se empieza a desarrollar la verdadera plataforma político que hoy me tienen acá sentado como el nuevo Alcalde de Bucaramanga, con una votación histórica, con un gran reto y gran compromiso por la ciudad.

¿Qué hará su gobierno con el tema de la inseguridad que vive la ciudad?

Es un fenómeno nacional que nos viene escalando las percepción de inseguridad pero aquí hay que reflexionar un poco el origen de estos fenómenos porque cuando no somos capaces de entender las causas reales de estas problemáticas de ciudad estamos muy probables a repetir la historia, en estas reflexiones insisto que la lucha contra la corrupción es el gran problema para comenzar a buscar soluciones desde diferentes puntos de vistas. En Bucaramanga tenemos una población carcelaria, con más del 50% de las personas con menos de 30 años de edad y sin haber terminado el bachillerato, luego personas se vuelven reincidentes y no podemos desarticular esa situación y la única manera es con la educación, yo entiendo que tenemos que atacar unos problemas de corto plazo, pero en el fondo está en eso, en que Bucaramanga se vuelva una ciudad de oportunidades. Es claro que vamos a mejorar la inteligencia, a partir del primero de enero lideraré el Consejo de Seguridad donde articularé con la Policía y la Fiscalía mecanismos que realmente nos permitan mejorar la judicialización y la reacción inmediata pero nuestro gran tema es mejorar a corto y plazo la inseguridad y el camino es la educación, el empleo y el emprendimiento.

¿Alguna vez a discutido con Rodolfo Hernández?

Muchas veces hemos discutido con Rodolfo, pero eso no deslegitima un proceso de respeto de poder trabajar en una propuesta de ciudad, Juan Carlos Cárdenas ha tenido diferencias con muchas personas con las que ha interactuado en su vida profesional, pero eso para mí no es un problema, al contrario, cuando hay diferencias y son manejadas de manera respetuosa lo único que hace es mejorar una solución, construir una agenda con ideas diferentes, con posturas diferentes y eso no me preocupa porque estoy seguro que con Rodolfo y las fuerzas vivas de la ciudad vamos a lograr articular una buena agenda para que Bucaramanga sea ciudad de oportunidades para todos.

¿Cómo mejorar la movilidad de Bucaramanga?

Nuestro gran problema no es la seguridad, no es la movilidad, no es la corrupción, yo veo que el gran problema que nosotros tenemos es el egoísmo, la envidia y el individualismo nuestro que nos bloquean para encontrar soluciones de mediano y largo plazo, ahí hay un gran reto y es como nosotros somos capaces de entender las problemáticas de ciudad de una manera colectiva, porque en la medida que entendamos los problemas de manera colectiva lograremos construir la solución, esa pedagogía la voy a adelantar en los diferentes temas de ciudad y en la medida que yo participe en la solución me comprometo en la misma, porque hay una cosa fundamental y es que los recursos de la ciudad son limitados.

¿Con el saneamiento de las finanzas hecho por el gobierno Hernández, se podría pensar en megaobras en su administración?

Más allá de la megaobras tenemos que seguir avanzando en la superación de la brecha de inequidad, sobre todo con la población de las periferias de la ciudad. Tenemos que ser capaces de avanzar en lo que llamamos la infraestructura social, tenemos que seguir avanzando en las ágoras de los barrios, intervenir más de cien escenarios deportivos, necesitamos terminar de avanzar en los temas de salud: El Centro de Salud del Sur, la Uimist. Vamos a darle prioridad a estas obras fundamentales. Seguro vamos a tener que darle solución a la vía de la 54 que está por valorización y ahí tendremos que rápidamente dar una solución, pero más allá de los megaviaductos, tenemos que avanzar más en las necesidades sociales porque necesitamos cerrar las brechas de inequidad.

¿Buscará conformar mayorías en el Concejo?

Juan Carlos Cárdenas es una persona que siempre ha estado en el mundo corporativo, respetando la institucionalidad, yo he estado en juntas directivas de diferentes empresas del país y esa relación con el Concejo municipal, es una relación que debemos recomponer, eso sí con la absoluta claridad de que no vamos a estar transando absolutamente nada. Vamos a tener que ser capaces de entender cada uno sus propios roles, entendiendo que el Concejo hace el control fiscal, el control político que es fundamental como parte de un ejercicio para que el Alcalde pueda ejecutar lo que realmente representan las necesidades de la ciudad. Hay una renovación importante del Concejo municipal, eso es positivo, si bien hay una participación importante de la Liga y la Alianza Verde, yo creo que vamos a ser capaces de mostrarle a la ciudad la posibilidad de tener mucha institucionalidad, que puedan establecer con tranquilidad cada cargo de control, pero siempre con una claridad, que nuestra agenda es agenda es agenda de ciudad, no pertenece a lineamientos de partidos políticos ni a tendencias de izquierda o derecha o de centro.

¿Qué papel va a jugar Rodolfo Hernández en su gobierno?

Rodolfo me inspiró en este proyecto político su lucha contra la corrupción, la defensa del páramo de Santurbán, eso es lo que realmente nos une de fondo, ya lo que es la ejecución misma de nuestro programa de gobierno donde nosotros hemos hecho unas propuestas para la ciudad, serán auténticamente y legítimamente desarrolladas y lideradas por Juan Carlos Cárdenas, de hecho el mismo Rodolfo ha dicho públicamente que Juan Carlos Cárdenas tendrá total independencia.

¿Cómo va gestionar recursos a nivel nacional sin mayor experiencia en lo público?

Si bien no he ejercido cargos públicos, ni he contratado con el Estado, ni he pertenecido a partidos políticos, sí tengo relación con muchas personas del Gobierno Nacional, algunas personas seguramente van a poder ayudar gestionar recursos, en particular con empresarios de la ciudad, es que no necesariamente se tiene que participar en política para saber dónde suceden las cosas, dónde están sus recursos, porque al final al Gobierno Nacional también le interesa que sus regiones avances y queremos que Bucaramanga sea una gran ejemplo de cómo se pueden gestionar los recursos públicos.

¿Cómo reactivar la economía de la ciudad?

Tenemos una agenda que nos motiva mucho que es la cuarta revolución industrial que hoy no es agenda de ciudad. Nosotros consideramos que la administración necesita avanzar en tecnología, no solamente la ciudad como administración pública, sino también las empresas, y el Gobierno Nacional le está apostando de manera importante a los proyectos de emprendimiento con alto valor tecnológico como son temas de las TIC y también lo que han hablado de industrias creativas, de manera que en Bucaramanga con un alto potencial que tenemos con más de 130 mil estudiantes universitarios en el área metropolitana, es ahí donde tenemos que buscar oportunidades. La gran apuesta de este gobierno es que Bucaramanga sea una ciudad de oportunidades para todos, fundamentalmente en educación, empleo y emprendimiento como la posibilidad de que tengamos una sociedad de bienestar.

¿Renovará el gabinete o tendrá funcionarios de la administración Hernández?

En este proceso de empalme voy a estar reuniendome con los diferentes secretarios y directores de los entes descentralizados para desarrollar una agenda positiva sobre lo bueno que hay hoy en día, no pretendo de alguna manera desarticular algo que ya viene funcionando porque en los gobierno cuando hay esos cambios bruscos se genera mucho traumatismo. Lo que necesitamos para la ciudad es que a partir del primero de enero con las finanzas saneadas como las tenemos hoy en el municipio, con grado de inversión triple A como las deja Rodolfo Hernández, vamos a avanzar a una velocidad mayor porque al final necesitamos que la economía nuestra la local tenga inyección de recursos que le genere liquidez, que genere nuevos puestos de trabajo y que genere realmente dineros para los bumangueses.

¿Qué va a pasar con las ciclorrutas?

Hay que entender la ciclorrutas como una necesidad dado a que tenemos problemas de salud muy marcados que son las muertes por enfermedades respiratorias y eso también tiene un costo muy alto para la ciudad, pero más allá de eso la vida de un bumangués y una bumanguesa para mí lo vale todo. Ese es un esfuerzo que habrá que recomponer la forma de suplementación ya hay una juez con un fallo que está haciendo observaciones y haciendo auditorías para poder hacer los ajustes, pero acá la reflexión que yo le hago al tema de las ciclorrutas, es lo que ya habían comentado, el tema del individualismo, el egoísmo que no nos permite ver los problemas de manera colectividad. Entiendo que los comerciantes están algo indispuestos y tengo una propuesta más allá que es mejorar los pasos peatonales de la ciudad, para que la ciudad sea disfrutada por todos los ciudadanos.

¿Qué va a suceder con El Carrasco?

Yo siempre he viso el tema de las basuras como una oportunidad económica, hoy tenemos nada más el 2% de reciclaje, ya empezamos a trabajar en bodegas para poder aumentar el reciclaje, debemos insistir en pedagogía para la separación en la fuente. Hoy con el 2% de reciclaje se generan más de 900 empleos, nosotros nos planteamos una meta del 30%, muy ambiciosa pero sin ninguna duda nos van a dar mayores oportunidades económicas.