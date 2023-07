Amazon Prime Day: ¿Qué es y quién puede beneficiarse?

Sin embargo, como lo indica el nombre, deberá ser miembro Prime para disfrutar de estos descuentos exclusivos, incluidas las ofertas relámpago.

En Colombia puede disfrutar de este evento de descuentos con productos de Amazon como Prime Video, Twitch Prime, acceso ilimitado a Amazon Photos, Prime Reading y Prime Music.

Segun cifras oficiales, Amazon registró US$ 900 millones en ventas en su primer Prime Day, según Coresight Research. La compañía decidió traerlo de vuelta por segundo año con más ofertas. Las ventas alcanzaron los US$ 1.500 millones, según la estimación de Coresight.

Si bien Colombia no hace parte de las naciones beneficiadas dentro del marco de descuentos, no significa que no pueda disfrutar del Amazon Prime Day, ya que puede recurrir a familiares residentes en Estados Unidos.